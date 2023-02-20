Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı ne zaman başlayacak? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. ATV'nin yayın akışında Bir Küçük Gün Işığı dizisini göremeyen kullanıcılar, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı ne zaman başlayacak? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Fırat, annesini karşısına almak pahasına Elif'e olan aşkını herkese ilan etmiştir. Fırat hem Ümran'ı hem Sude'yi çok zor bir durumda bırakmış olmasına rağmen kalbinin sesini dinleyerek doğru olanı yaptığına inanır. Elif birdenbire kendini Ayaz'ların gelini konumunda bulduğu için kızgındır. Güneş, Fırat ve Elif'i kendi yöntemleriyle bir araya getirmeye çalışırken Ümran da Fırat'ı, Elif'ten uzak tutmak için kendi yöntemlerini kullanır. Ümran her şeyi göze almış, gerekirse kendi kurduğu imparatorluğu, şirketi bile tehlikeye atmaya hazırdır. Fırat tüm engellere rağmen Elif'le bir ilişkiye hazırdır. Peki ya Elif?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BUGÜN VAR MI?

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. ATV'de bugün Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü yayınlanmıştır.