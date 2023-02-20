ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yayınlanmadı. İzleyiciler ise arama motorlarında Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? sorularını araştırdı.

Güçlü oyuncu kadrosu ile büyük ilgi çeken Bir Küçük Gün Işığı'nın ekranlara gelmemesi üzerine izleyiciler 20 Şubat akşamı Bir Küçük Gün Işığı var mı? sorularına yanıt ararken Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? sorularını da araştırdı. Detaylar haberimizde.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BUGÜN VAR MI, YOK MU?

ATVyayın akışında Bir Küçük Gün Işığı dizisi yer almıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından diziler yeni bölümlerini yayınlamıyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisi 20 Şubat akşamı ekranlara gelmeyecek.