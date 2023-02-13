Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı? Bir Küçük Gün Işığı ne zaman başlayacak? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. ATV'nin yayın akışında Bir Küçük Gün Işığı dizisini göremeyen kullanıcılar, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı? Bir Küçük Gün Işığı ne zaman başlayacak? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BUGÜN VAR MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. ATV'de bugün deprem özel programı yayınlanmaktadır.