ATV'nin sevilen dizileri arasında gelen Bir Küçük Gün Işığı bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 2 Ocak 2023 Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü neden yok? merak etti. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bugün olmayacak mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü ne zaman, haftaya mı? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı final mi yaptı, bitti mi, ara mı verdi? Bir Küçük Gün Işığı günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Dizinin yeni bölümü hangi gün?

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü ne zaman? Bir Küçük Gün Işığı dizisi bugün yok mu, neden yok? Bugün Bir Küçük Gün Işığı dizisi yayınlanmayacak mı? İşte ayrıntılar...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü bugün olmayacak. Dizinin yılbaşı haftası nedeniyle 1 hafta ara verdiği düşünülüyor. 2 Ocak 2023 yayın akışında Bir Küçük Gün Işığı dizisi yok. Bugün "Jumanji: Yeni Seviye" yabancı film ekranlara gelecek.

2 OCAK 2023 ATV YAYIN AKIŞI

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Jumanji: Yeni Seviye

22:20 - Spectre

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI KİMLER?

Seray Kaya - Elif Kara

Berk Oktay - Fırat Ayaz

Esra Dermancıoğlu - Ümran Ayaz

Tuğçe Açıkgöz - Dila Ayaz

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş Kara

Yılmaz Bayraktar - Yılmaz

Güneş Hayat - Mehveş

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya Bilgin

Yiğit Yapıcı - Hakan Kara

Cansu Senem - Zerrin Yalman