Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 2 Ocak 2023 Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü neden yok?
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ATV'nin sevilen dizileri arasında gelen Bir Küçük Gün Işığı bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 2 Ocak 2023 Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü neden yok? merak etti. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bugün olmayacak mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü ne zaman, haftaya mı? İşte detaylar...
Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü ne zaman? Bir Küçük Gün Işığı dizisi bugün yok mu, neden yok? Bugün Bir Küçük Gün Işığı dizisi yayınlanmayacak mı? İşte ayrıntılar...
Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü bugün olmayacak. Dizinin yılbaşı haftası nedeniyle 1 hafta ara verdiği düşünülüyor. 2 Ocak 2023 yayın akışında Bir Küçük Gün Işığı dizisi yok. Bugün "Jumanji: Yeni Seviye" yabancı film ekranlara gelecek.
- 16:00 - Esra Erol'da
- 19:00 - ATV Ana Haber
- 20:00 - Jumanji: Yeni Seviye
- 22:20 - Spectre
Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.
Seray Kaya - Elif Kara
Berk Oktay - Fırat Ayaz
Esra Dermancıoğlu - Ümran Ayaz
Tuğçe Açıkgöz - Dila Ayaz
Şeyma Korkmaz - Sude
Azra Aksu - Güneş Kara
Yılmaz Bayraktar - Yılmaz
Güneş Hayat - Mehveş
Beran Kotan - Alper
Gizem Ünsal - Fulya Bilgin
Yiğit Yapıcı - Hakan Kara
Cansu Senem - Zerrin Yalman