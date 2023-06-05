Bir Küçük Gün Işığı bitecek mi? Bir Küçük Gün Işığı final mi, neden final?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı final bölümüyle ekranlara gelecek. Bir Küçük Gün Işığı dizisi neden final yapıyor merak konusu oldu. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bitecek? Bir Küçük Gün Işığı final mi, neden final? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi her Pazartesi seyircisiyle buluşuyor. ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı final bölümüyle ekrana gelecek. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin neden final yapacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizinin final bölümü araştırılıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bitecek? Bir Küçük Gün Işığı final mi, neden final? Detaylar haberimizde...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Fırat, Sude'nin Elif'e gitmesine sinir olur. Sude'nin konaktan gitmesini ister ama Sude bu sırada fenalaşır. Fırat ve Ayten, Sude'yi hastaneye götürürler ve hamileliğin riskli olduğunu öğrenirler. Elif'in de düşündüğü gibi Sude konakta kalacaktır artık. Elif, Güneş'in, Ayten'in etkisinde kaldığını anlar. Fırat'a boşanma işlemlerini başlatacağını ve Güneş ikna olunca da konaktan gideceğini söyler. Dila, Sinan'ın oğlu için tuttuğu bakıcıya kafayı takar. Kadının Sinan'dan hoşlandığını düşünmeye başlar. Sude eve yerleşir ve hamileliğini Elif'in gözüne sokarak yaşamaya başlar. Elif'in, Güneş için konakta kaldığını anlayınca Güneş'le konuşur. Konaktan ayrılırlarsa Elif'in daha mutlu olacağını söyleyerek çocuğu doldurur. Bakıcı, Sinan'a, Dila'yla ilgili gerçeği açıklar. Sinan, Dila ile yüzleşir. Dila için artık tek bir hedef vardır. Mutluluğunu çalan bakıcıdan intikamını almak…

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BİTECEK Mİ?

Bir Küçük Gün Işığı final bölümü 5 Haziran Pazartesi günü ATV ekranlarında saat 20.00'da ekranlara gelecektir.