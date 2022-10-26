Bir küçük Gün Işığı 9. Bölüm Fragmanı | "Annem, müstakbel gelinim Elif demek istedi"
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Bir küçük Gün Işığı 9. Bölüm Fragmanı | "Annem müstakbel gelinim Elif demek istedi"Bir Küçük Gün Işığı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/bkgiBir Küçük Gün Işığı Facebook: https://www.facebook.com/gunisigiatvBir Küçük Gün Işığı Instagram: https://www.instagram.
Bir küçük Gün Işığı 9. Bölüm Fragmanı | "Annem müstakbel gelinim Elif demek istedi"
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Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş), Yılmaz Bayraktar (Yılmaz), Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan)
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