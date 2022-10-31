Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir Küçük Gün Işığı 9. Bölüm 2. Fragmanı | " O kadını ve çocuğunu istemiyorum..."

TV Haberleri

Bir Küçük Gün Işığı 9. Bölüm 2. Fragmanı | "O kadını ve çocuğunu istemiyorum.

Bir Küçük Gün Işığı 9. Bölüm 2. Fragmanı | "O kadını ve çocuğunu istemiyorum..."

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

Bir Küçük Gün Işığı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/bkgi

Bir Küçük Gün Işığı Facebook: https://www.facebook.com/gunisigiatv

Bir Küçük Gün Işığı Instagram: https://www.instagram.com/gunisigiatv

Bir Küçük Gün Işığı Twitter: https://twitter.com/gunisigiatv

atv YouTube Kanalına abone ol: http://atv.link/abone

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş), Yılmaz Bayraktar (Yılmaz), Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan)

#atv #BirKüçükGünIşığı

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone

atv Facebook: https://www.facebook.com/atv

atv Instagram: https://www.instagram.com/atvturkiye

atv Twitter: https://twitter.com/atvcomtr

atv TikTok: https://www.tiktok.com/@atv

Kaynak: DailyMotion.com / TV

Bir Küçük Gün Işığı Facebook Twitter Youtube TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title