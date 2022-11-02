ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 6. bölümünün ardından 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı fragman İZLE! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Küçük Gün Işığı 9. Bölüm 2. Fragmanı | " O kadını ve çocuğunu istemiyorum..."

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı fragman İZLE! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Küçük Gün Işığı 10. Bölüm fragmanı 2 Kasım Çarşamba günü izleyicileri ile buluştu. Bir Küçük Gün Işığı 10. Bölüm fragmanını izlemek isteyen izleyiciler, BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMAN İZLE'ye tıklayarak yeni bölüm fragmanını izleyebilirler.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bir Küçük Gün Işığı her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Seray Kaya - Elif

Berk Oktay - Fırat

Esra Dermancıoğlu - Ümran

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş

Yılmaz Bayraktar -

Güneş Hayat -

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya

Yiğit Yapıcı - Hakan