Bir Küçük Gün Işığı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı fragman İZLE! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 6. bölümünün ardından 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı fragman İZLE! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı fragman İZLE! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Küçük Gün Işığı 10. Bölüm fragmanı 2 Kasım Çarşamba günü izleyicileri ile buluştu. Bir Küçük Gün Işığı 10. Bölüm fragmanını izlemek isteyen izleyiciler, BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMAN İZLE'ye tıklayarak yeni bölüm fragmanını izleyebilirler.
Bir Küçük Gün Işığı her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Seray Kaya - Elif
Berk Oktay - Fırat
Esra Dermancıoğlu - Ümran
Tuğçe Açıkgöz - Dila
Şeyma Korkmaz - Sude
Azra Aksu - Güneş
Yılmaz Bayraktar -
Güneş Hayat -
Beran Kotan - Alper
Gizem Ünsal - Fulya
Yiğit Yapıcı - Hakan