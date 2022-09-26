ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümde neler olacak? Yeni fragman çıktı mı? Bir Küçük Gün Işığı 5. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümde neler olacak? Yeni fragman çıktı mı?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bir Küçük Gün Işığı her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin bugünkü 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı henüz çıkmadı

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Baban o senin, onu çok sev!"

Elif'in etkinlikteki becerisinden etkilenen Ümran, şirketin tüm organizasyonlarından onun sorumlu olmasını ister. Elif ise kendi işini ayakta tutmaya çalışıyor ama Hakan'dan kalan borçlar, ardında bıraktığı enkaz, Elif'e bir türlü soluk aldırmıyordur. Elif artık Hakan'ın yasını tutmaya devam etmekle onunla vedalaşmak arasında bir yol ayrımına gelir. Ümran ve Dila arasındaki psikolojik savaş zirveye tırmanır. Ümran, Dila'yı akıl hastanesine kapatmayı düşünürken Dila annesini hiç beklemediği yerden vurur. Fırat, annesi ve kardeşi arasında kalırken gerçekleri fark etmeye başlar. Güneş'in, Dila'nın kızı olup olmadığını anlamasının tek yolu olan DNA testini yaptırmaya karar verir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı "Bir Küçük Gün Işığı" dizi; Büyük aşk yaşadığı eşinin ani bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından hayatında bambaşka sırlar olduğunu öğrenen kadının hayat hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, Hiç tanımadığı bir kız çocuğunun nüfusa kendisi ve ölen eşi adına kaydedildiğini öğrenmesiyle hayatı alt üst olur.Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik şekilde kesişir. Asıl gizem, eşi Hakan ile gittikleri romantik İtalya turunda tam yanında duran ve o zamanlar hiç tanımadığı adamın, eşi öldükten sonra hayatına girmesi… Bu sefer her şey daha da karışır. Fırat, Elif'e en zor günlerinde destek olan kişi olarak hikaye de konumlanıyor. Ancak aslında büyük sırrın en önemli parçası olduğu da sonra ortaya çıkacak!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Seray Kaya - Elif

Berk Oktay - Fırat

Esra Dermancıoğlu - Ümran

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş

Yılmaz Bayraktar -

Güneş Hayat -

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya

Yiğit Yapıcı - Hakan