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Bir Küçük Gün Işığı 4. Bölüm Fragmanı | "Seni her şeyden korurum"

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Bir Küçük Gün Işığı 4. Bölüm Fragmanı | "Seni her şeyden korurum" Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

Bir Küçük Gün Işığı 4. Bölüm Fragmanı | "Seni her şeyden korurum" Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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Oyuncular : Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş), Yılmaz Bayraktar (Yılmaz), Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

#atv #BirKüçükGünIşığı

Kaynak: DailyMotion.com / TV

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