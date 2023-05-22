Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm fragmanı! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı İZLE!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölüm fragmanı izleme linki merak konusu oldu. İşte, Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm fragmanı!

Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm fragmanı! Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümde neler olacak? İşte, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı izle!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Elif, Fırat'ın kendisini Sude'yle aldattığını öğrenir ve yıkılır. Fırat çok pişmandır ama Elif'in dünyası altüst olmuş, artık kime güveneceğini bilmiyordur. Elif, Güneş'i de alıp evden ayrılmak ister ama Ayten, bu şekilde davranarak Güneş'i arada bıraktığını söyler. Fırat, Sude'den şehri terk etmesini ister. Elif onu istemese de o Elif'ten vazgeçmeyecektir. Bu sırada Sinan, Dila'dan sözde kocasının onu dövdüğünü öğrenir ve konağı basar. Fırat ve Sinan karşı karşıya gelirken Sinan, Fırat'a, Elif'ten uzak durmasını söyler ve işler sarpa sarar. Fırat, Sinan ve Elif arasında neler olduğunu anlamaya çalışırken Sude'nin hamile olduğunu öğrenir. Fırat ya bu bebeğe sahip çıkacak ya da Sude bebeği aldıracaktır. Fırat bir yol ayrımındadır. Elif ise konağa döndüğünde beraberinde Fırat için bir sürpriz getirir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 36.BÖLÜM FRAGMANI!

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 36.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.