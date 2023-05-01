Ekranların beğenilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün 32. bölümü ile ATV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 33. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümde neler olacak? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümde neler olacak?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Küçük Gün Işığı her Pazartesi saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Küçük Gün Işığı 32. bölümünün ardından 33. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı "Bir Küçük Gün Işığı" dizi; Büyük aşk yaşadığı eşinin ani bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından hayatında bambaşka sırlar olduğunu öğrenen kadının hayat hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, Hiç tanımadığı bir kız çocuğunun nüfusa kendisi ve ölen eşi adına kaydedildiğini öğrenmesiyle hayatı alt üst olur.Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik şekilde kesişir. Asıl gizem, eşi Hakan ile gittikleri romantik İtalya turunda tam yanında duran ve o zamanlar hiç tanımadığı adamın, eşi öldükten sonra hayatına girmesi… Bu sefer her şey daha da karışır. Fırat, Elif'e en zor günlerinde destek olan kişi olarak hikaye de konumlanıyor. Ancak aslında büyük sırrın en önemli parçası olduğu da sonra ortaya çıkacak!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat için hesap vakti!

Fırat, Cemil'in diğer vasiyetini okumuş, Ümran'a hesap sorar. Ümran, Cemil'in, Fırat'ın öz babası olmadığını kabul etmek zorunda kalır ama onu öldürdüğünü kabul etmez. Fırat tüm hayatının yalandan ibaret olduğunu anlamış, artık tek güvendiği kişi Elif'tir. Elif tüm bu olanlardan sonra boşanmak için başlattığı işlemleri durdurur. Fırat bahçede Ümran'ın, Cemil'i zehirlemek için kullandığı bitkiyi bulur. Ümran bitkiyi daha önce görmediğini söyler ancak Fırat kendini ortaya atınca gerçeği itiraf eder. Fırat, Ümran'ı evden kovar ve Dila'dan tüm bu olanları saklamaya karar verir. Ancak Dila, Sude sayesinde gerçekleri öğrenir ve gözünü öfke bürür. Elif, kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelen Dila ve Ümran'ın arasında kalır.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Belki bana söylesen babam ölmemiş olurdu..."

"Paramparça"

Ümran tutuklandıktan sonra aile dağılır. Fırat gerçekleri sakladığı için Elif'ten uzaklaşır, Dila konakta Ümran'ın yerine geçerek bağımsızlığını ilan eder. Sude, Fırat ve Elif'in ayrı olmasından yararlanıp Fırat'ı doldurmaya başlar. Fırat, gerçekleri söylemiş olsaydı, babasının hala hayatta olabileceği ihtimaliyle Elif'i suçlar. Mehveş, tüm ailenin paramparça olduğunu görünce onları yeniden bir araya getirebilecek tek kişi olan Ümran'ın annesi, Ayten'i çağırır. Ayten gelir gelmez, Dila'ya çeki düzen verir. Fırat da eve döner. Ayten, Fırat ve Elif'i barıştırmaya çalışırken Fırat geri dönüşü olmayan büyük bir hata yapar.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Seray Kaya - Elif

Berk Oktay - Fırat

Esra Dermancıoğlu - Ümran

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş

Yılmaz Bayraktar -

Güneş Hayat - Mehveş

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya

Yiğit Yapıcı - Hakan