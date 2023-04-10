Ekranların beğenilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün 29. bölümü ile ATV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 30. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümde neler olacak? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümde neler olacak?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Küçük Gün Işığı her Pazartesi saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Küçük Gün Işığı 29. bölümünün ardından 30. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

Dizinin 30. bölüm fragmanı Youtube'da paylaşıldı. Youtube üzerinden veya ATV'nin resmi web sitesinden yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı "Bir Küçük Gün Işığı" dizi; Büyük aşk yaşadığı eşinin ani bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından hayatında bambaşka sırlar olduğunu öğrenen kadının hayat hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, Hiç tanımadığı bir kız çocuğunun nüfusa kendisi ve ölen eşi adına kaydedildiğini öğrenmesiyle hayatı alt üst olur.Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik şekilde kesişir. Asıl gizem, eşi Hakan ile gittikleri romantik İtalya turunda tam yanında duran ve o zamanlar hiç tanımadığı adamın, eşi öldükten sonra hayatına girmesi… Bu sefer her şey daha da karışır. Fırat, Elif'e en zor günlerinde destek olan kişi olarak hikaye de konumlanıyor. Ancak aslında büyük sırrın en önemli parçası olduğu da sonra ortaya çıkacak!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SONBÖLÜMDE NELER OLDU?

"Annem babamı öldürdü Elif!"

"Vasiyet"

Cemil'in vefatı ile Fırat paramparça olur. Dila ise üzüntüsünü öfkesiyle birleştirip babasının ölümünden Ümran'ı sorumlu tutar. Ümran cenazeden gelir gelmez Cemil'i zehirlediği bitkiyi kaldırıp atar. Yasemin, Ümran'ın, Cemil'in yemeklerine bir baharat karıştırdığını Fırat'a söyler. Ama Ümran da boş durmaz ve Yasemin'in aslında Feraye'ye çalıştığını açıklar. Ümran bitkiden de Yasemin'in iddiasından da kurtulduğu sırada Cemil'in avukatı vasiyetini açıklamak için geleceğini haber verir. Artık Ümran'ın tek bir hedefi vardır. Ne olursa olsun o vasiyeti Fırat'ın bilmemesi ve öz babasının Cemil olmadığını öğrenmemesi için elinden geleni yapacaktır. Ama Elif, Ümran'ın, Fırat vasiyeti öğrenmesin diye uğraştığını anlar ve Ümran'ın tüm planlarını altüst etmeye hazırdır.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Seray Kaya - Elif

Berk Oktay - Fırat

Esra Dermancıoğlu - Ümran

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş

Yılmaz Bayraktar -

Güneş Hayat - Mehveş

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya

Yiğit Yapıcı - Hakan