Bir Küçük Gün Işığı 3. Tanıtım
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#BirKüçükGünIşığı 5 Eylül Pazartesi atv'de başlıyor!
#BirKüçükGünIşığı 5 Eylül Pazartesi atv'de başlıyor!
Bir Küçük Gün Işığı 1. Tanıtım İzlemek İçin; https://youtu.be/ImZc4s5kBUs
Bir Küçük Gün Işığı 2. Tanıtım İzlemek İçin; https://youtu.be/mpdPFd89_CU
Bir Küçük Gün Işığı Özel Tanıtım İzlemek İçin; https://youtu.be/3Sehuyx2ACM
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin merakla beklenen projesi "Bir Küçük Gün Işığı" İtalya'da motor dedi. Bologna'da başlayan set dünyanın sayılı güzellikteki romantik şehirlerinden Venedik'te devam ederken diziden ilk kareler ise başrol oyuncularından geldi.
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.
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