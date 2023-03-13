Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm fragmanı! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümde neler olacak?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölüm fragmanı izleme linki merak konusu oldu. Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm fragmanı! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı izle! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümde neler olacak?

Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm fragmanı! Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümde neler olacak? İşte, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı izle!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Elif, Feraye konusunda Fırat'a inanmak ister ama Feraye'nin kasıtlı olarak arkasında bıraktığı izler ona inanmasını zorlaştırır. Elif çiftlikte bulduğu küpeleri, Feraye'nin kulağında görünce Fırat'la tekrar görüştüklerini anlar. Fırat, Elif'e, Feraye'yle aralarında bir şey olmadığını anlatmaya çalışırken Elif umursamaz görünür ama içten içe kıskançlıktan delirir. Cemil, Dila'ya, Güneş'in velayetini alacağına dair söz verir. Ama önce Ümran'ı, Fırat'ın gözünden düşürmesi gerekiyordur. Ümran ise Cemil'in avukata verdiği itirafı ele geçirmiştir. Ümran, Cemil'i köşeye sıkıştırdığı anda Cemil hiç beklemediği bir hamle yapar. Elif, sonunda patronuyla tanışır. Feraye, Elif'in yeni patronudur ve Elif'in dünyasını altüst edecek bir karşılaşma hazırlamıştır.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 26.BÖLÜM FRAGMANI!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 26.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.