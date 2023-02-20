ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölüm fragmanı izleme linki merak konusu oldu. Bir Küçük Gün Işığı 23. bölüm fragmanı! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı izle! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümde neler olacak?

Bir Küçük Gün Işığı 23. bölüm fragmanı! Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümde neler olacak? İşte, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı izle!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Elif, Feraye'nin masasında gördüğü çiçeğin Fırat tarafından gönderilmediğini anlar. Feraye, Elif'i tuzağına düşüremez. Fırat şirketteki köstebeğin peşine düşerken Elif de Fulya'yla beraber Feraye'nin peşine düşer. Elif çok geçmeden Feraye'nin, Ayaz Ailesi'ne neden bu kadar hınçlı olduğunu öğrenir. Feraye'nin çektiği tüm acıların nedeni Ümran'dan başkası değildir. Ümran ise Cemil'in kendisini tehdit etmesini artık kaldıramıyordur. Onun için çok özel bir bitki bulur ve yaprağından çıkan özle onu gün be gün zehirlemeye başlar. Güneş'in dans gösterisi Dila'nın müdahalesiyle Güneş'e zehir olur. Ümran, Cemil'i, Dila'ya yüz vermekle suçlarken Cemil, Dila'nın annelik yapamayacağını bildiğini itiraf eder. Bunu duyan Dila yıkılır. Şimdi sırada son bir gösteri vardır. Dila yanında Güneş'le uçurum kenarındayken bu gösteriyi Elif için hazırladığını söyler ve izlemek için tek başına gelmesini ister.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Bir Küçük Gün Işığı Pazartesi günleri saat 20:00 'da ATV'de yayınlanmaktadır.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 23.BÖLÜM FRAGMANI!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 23.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.