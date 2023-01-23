Ekranların beğenilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün 20. bölümü ile ATV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 21. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümde neler olacak? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümde neler olacak?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Küçük Gün Işığı her Pazartesi saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Küçük Gün Işığı 20. bölümünün ardından 21. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı "Bir Küçük Gün Işığı" dizi; Büyük aşk yaşadığı eşinin ani bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından hayatında bambaşka sırlar olduğunu öğrenen kadının hayat hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, Hiç tanımadığı bir kız çocuğunun nüfusa kendisi ve ölen eşi adına kaydedildiğini öğrenmesiyle hayatı alt üst olur.Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik şekilde kesişir. Asıl gizem, eşi Hakan ile gittikleri romantik İtalya turunda tam yanında duran ve o zamanlar hiç tanımadığı adamın, eşi öldükten sonra hayatına girmesi… Bu sefer her şey daha da karışır. Fırat, Elif'e en zor günlerinde destek olan kişi olarak hikaye de konumlanıyor. Ancak aslında büyük sırrın en önemli parçası olduğu da sonra ortaya çıkacak!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif ile Ümran arasındaki buzlar eriyor

"Uyanış"

Elif, Cemil'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ancak Ümran'la yüzleştiğinde geçmişin çok farklı bir yüzüyle tanışır ve Ümran'ın sırrını gizlemeye karar verir. Ümran da Elif'in bu özverisini karşılıksız bırakmaz. Güneş konusunda onu özgür bırakıp evin içinde daha rahat etmesini sağlamak ister. İki kadın arasında ilk kez buzlar erimiş ve dayanışma sağlanmışken Ümran için Cemil hala bir tehdittir. Geleceğini Cemil'in uyanışına ve insafına bırakmak istemez. Elif ise Fırat'a karşı haksızlık ettiğini fark eder. Kalbinin sesini dinlemeye karar verir. Geç de olsa çıktıkları balayında Elif gerçekleri fark eder. Artık Cemil'in hayatı, Elif'in, Fırat'ı ikna edebilmesine bağlıdır.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"O evde başta Ümran Hanım olmak üzere herkes bir şey saklıyor!"

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Seray Kaya - Elif

Berk Oktay - Fırat

Esra Dermancıoğlu - Ümran

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş

Yılmaz Bayraktar -

Güneş Hayat - Mehveş

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya

Yiğit Yapıcı - Hakan