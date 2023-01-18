Bir Küçük Gün Işığı 20. Bölüm Fragmanı | "Tanıştırayım, babam Eşref..."
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Bir Küçük Gün Işığı 20. Bölüm Fragmanı | "Tanıştırayım, babam Eşref..." Bir Küçük Gün Işığı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/bkgiYürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
Bir Küçük Gün Işığı 20. Bölüm Fragmanı | "Tanıştırayım, babam Eşref..." Bir Küçük Gün Işığı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/bkgi
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş), Yılmaz Bayraktar (Yılmaz), Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan)
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