Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölüm 2. Fragmanı | "Bizimle çalışmak ister misiniz?"
TV Haberleri
Bir Küçük Gün Işığı 1. Bölümü İzlemek için; https://youtu.be/_VhBe3QbpkwBir Küçük Gün Işığı 2. Bölüm 2. Fragmanı | "Bizimle çalışmak ister misiniz?
Bir Küçük Gün Işığı 1. Bölümü İzlemek için; https://youtu.be/_VhBe3Qbpkw
Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölüm 2. Fragmanı | "Bizimle çalışmak ister misiniz?" Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
Bir Küçük Gün Işığı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/bkgi
Bir Küçük Gün Işığı Facebook: https://www.facebook.com/gunisigiatv
Bir Küçük Gün Işığı Instagram: https://www.instagram.com/gunisigiatv
Bir Küçük Gün Işığı Twitter: https://twitter.com/gunisigiatv
atv YouTube Kanalına abone ol: http://atv.link/abone
Oyuncular : Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş), Yılmaz Bayraktar (Yılmaz), Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).