Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölüm 2. Fragmanı | "Bizimle çalışmak ister misiniz?"

TV Haberleri

Bir Küçük Gün Işığı 1. Bölümü İzlemek için; https://youtu.be/_VhBe3QbpkwBir Küçük Gün Işığı 2. Bölüm 2. Fragmanı | "Bizimle çalışmak ister misiniz?

Bir Küçük Gün Işığı 1. Bölümü İzlemek için; https://youtu.be/_VhBe3Qbpkw

Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölüm 2. Fragmanı | "Bizimle çalışmak ister misiniz?" Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Bir Küçük Gün Işığı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/bkgi

Bir Küçük Gün Işığı Facebook: https://www.facebook.com/gunisigiatv

Bir Küçük Gün Işığı Instagram: https://www.instagram.com/gunisigiatv

Bir Küçük Gün Işığı Twitter: https://twitter.com/gunisigiatv

atv YouTube Kanalına abone ol: http://atv.link/abone

Oyuncular : Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş), Yılmaz Bayraktar (Yılmaz), Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Kaynak: DailyMotion.com / TV

Bir Küçük Gün Işığı Facebook Youtube TV Haberler

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title