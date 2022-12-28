Bir Küçük Gün Işığı 18.bölüm fragmanı fragmanı yayınlandı mı? 18.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Bir küçük gün ışığı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bir küçük gün ışığı 18 .bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 18. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Bir küçük gün ışığıdizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 18.bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Bir küçük gün ışığıdizisinin konusu nedir? 18. Fragmanı nasıl izlenir! Bir küçük gün ışığıdizisininoyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde…

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bir Küçük Gün Işığı her hafta Pazartesi günleri saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif, Fırat'ı korumak için Güneş'i kendi başına kaçırmaya karar verir. Fırat annesinden polisi bu işe karıştırmamasını ister. Elif'i bulmak için zamana ihtiyacı vardır. Ümran, Fırat'a iki gün müddet verir. Ancak Dila, abisiyle annesinin kendisini dışarıda bırakıp aralarında anlaşmalarına öfkelenir ve polisi arar. Artık Elif'in peşinde hem Fırat hem de polis vardır. Elif bir yandan iş bulup biraz para kazanmaya çalışırken bir yandan da saklanmaya çalışır. Sürekli yer değiştirirken çember daralır, yakalanması an meselesidir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Elif tutuklanırken Fırat'ın elinden hiçbir şey gelmez, Güneş'i hastaneye yetiştirir. Elif, yerini Fırat'ın ihbar ettiğine inanırken Güneş hastanededir. Ateşi bir türlü düşmez, bir mucizeye ihtiyacı vardır. Elif, Güneş'in ilacı olur. Ancak Ümran, Elif'i, Güneş'ten uzak tutmaya kararlıdır. Uzaklaştırma kararına uymazsa, hakkında hapis isteminde bulunulacaktır. Fırat, Elif'le Güneş'in bir arada kalmalarını sağlamak için tüm olasılıkları dener. Geriye sadece tek bir çıkar yol kalır. Elif her yerde aranırken Fırat, Elif ve Güneş'i konağa getirir. Artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır.

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