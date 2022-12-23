Bir Küçük Gün Işığı 17. Bölüm Fragmanı | "Öz kızın yerine bu kadını tercih ediyorsun" @atvturkiye ?

Dila, Ümran'a Elif'i tercih ettiği için kızgındır.

Dila, Ümran'a Elif'i tercih ettiği için kızgındır. Elif yeni evinde zor günler geçirmektedir. Ümran, Elif'in hamile olmasından şüphelenmektedir. Bir Küçük Gün Işığı 17. Bölüm Fragmanı | "Öz kızın yerine bu kadını tercih ediyorsun"

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş), Yılmaz Bayraktar (Yılmaz), Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan)

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