Bir Küçük Gün Işığı 15. Bölüm 2. Fragmanı | "Bu işin sonu iyi bitmeyecek" @atvturkiye ?

Bir Küçük Gün Işığı 15. Bölüm 2. Fragmanı | "Ben Güneşi kaybedemem artık buradan dönüş yok gemileri yaktım ben"Elif her şeyi göze alıp Güneşi kaçırmış, Fırat Elif'i bulmaya çalışmaktadır.

Bir Küçük Gün Işığı 15. Bölüm 2. Fragmanı | "Ben Güneşi kaybedemem artık buradan dönüş yok gemileri yaktım ben"

Elif her şeyi göze alıp Güneşi kaçırmış, Fırat Elif'i bulmaya çalışmaktadır...

Fırat, Elif'in güneşi kaçırdığını annesi ve kardeşine bildiriyor. Bunun üzerine Elif'ten şikayetçioluyorlar.

Fırat, Elif için şikayetini geri almasını istiyor Ümran'dan. Ümran'ın cevabı ise; "O kadın cezası neyse çekecek!" oluyor.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş), Yılmaz Bayraktar (Yılmaz), Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan)

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