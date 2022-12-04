İlk bölümü 21 Kasım Pazartesi günü Atv'de yayınlanacak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, birçok televizyon izleyicisi tarafından merak ediliyor. İzleyiciler Bir Küçük Gün Işığı fragmanı yayınlandı mı? Sorusunu oldukça sık araştırıyor. Peki, Bir küçük gün ışığı 14.bölüm yeni fragman yayınlandı mı? Bir küçük gün ışığı 14.bölüm 2. fragmanı izle!

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, 21 Kasım Pazartesi günü izleyicileri ile buluşuyor. Senaryosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi oldukça ilgi görüyor. Peki, Bir küçük gün ışığı 14.bölüm yeni fragman yayınlandı mı? Bir küçük gün ışığı 14.bölüm 2. fragmanı izle!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 14.BÖLÜM YENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Bir küçük gün ışığı 14. Bölüm 2. fragmanı 4 Aralık tarihinde izleyicileri ile buluştu.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 14.BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?

Tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile 5 Eylül Pazartesi günü izleyicileri ile buluşuyor.