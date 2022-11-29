Bir küçük gün ışığı 14.bölüm fragmanı yayınlandı! 14.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Camdaki kız dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? bir küçük gün ışığı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 14. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Camdaki kız dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 14. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Bir küçük gün ışığı dizisinin konusu nedir? 14. Fragmanı nasıl izlenir! Bir küçük gün ışığı dizisininoyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde…

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?

Hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan ve tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI KİMLER?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı paylaşıyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Bir Küçük Gün Işığı Pazartesi günleri saat 20:00 'da ATV'de yayınlanmaktadır

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