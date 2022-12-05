Bir Küçük Gün Işığı 14. Bölüm 2. Fragmanı | "Kızımın bana ihtiyacı var" @atvturkiye ?
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Bir Küçük Gün Işığı 14. Bölüm 2. Fragmanı | "Kızımın bana ihtiyacı var" Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
Bir Küçük Gün Işığı 14. Bölüm 2. Fragmanı | "Kızımın bana ihtiyacı var" Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş), Yılmaz Bayraktar (Yılmaz), Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan)
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Kaynak: DailyMotion.com / TV