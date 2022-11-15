Bir Küçük Gün Işığı 12. Bölüm Fragmanı | "Güneş benim çocuğum!"
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Bir Küçük Gün Işığı 12. Bölüm Fragmanı | "Güneş benim çocuğum!"Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
Bir Küçük Gün Işığı 12. Bölüm Fragmanı | "Güneş benim çocuğum!"
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
Bir Küçük Gün Işığı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/bkgi
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu ( Güneş ), Güneş Hayat (Mehveş), Yılmaz Bayraktar (Yılmaz), Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan)
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Kaynak: DailyMotion.com / TV