Ekranların beğenilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün 10. bölümü ile ATV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 11. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümde neler olacak? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümde neler olacak?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Küçük Gün Işığı her Pazartesi saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Küçük Gün Işığı 10. bölümünün ardından 11. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı "Bir Küçük Gün Işığı" dizi; Büyük aşk yaşadığı eşinin ani bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından hayatında bambaşka sırlar olduğunu öğrenen kadının hayat hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, Hiç tanımadığı bir kız çocuğunun nüfusa kendisi ve ölen eşi adına kaydedildiğini öğrenmesiyle hayatı alt üst olur.Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik şekilde kesişir. Asıl gizem, eşi Hakan ile gittikleri romantik İtalya turunda tam yanında duran ve o zamanlar hiç tanımadığı adamın, eşi öldükten sonra hayatına girmesi… Bu sefer her şey daha da karışır. Fırat, Elif'e en zor günlerinde destek olan kişi olarak hikaye de konumlanıyor. Ancak aslında büyük sırrın en önemli parçası olduğu da sonra ortaya çıkacak!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat aşkını ilan ediyor!

"Yalanlar"

Elif'in kaza gecesinin iç yüzünü öğrenmesi artık an meselesidir. Fırat, Elif'e her şeyi anlatıp artık yalansız yaşamak isterken Ümran'ın yarattığı sorunlar yakasını bırakmaz. Ümran, Fırat ve Sude'yi magazincilere yakalatıp ikisi arasında bir ilişki olduğu masalını yaymayı başarır. Üzerine Yılmaz'a, Ayaz Ailesinin kapılarını açması, Fırat'ı deliye döndürür. Elif günlük bir iş bulmuş kreşin ücretini ödemeye çalışırken Güneş evini özlüyor, artık geri dönmek istiyordur. Elif, Güneş'in mutluluğuyla gururu arasında sıkışıp kalır. Yeni bir organizasyon işi alınca umutlanır. Güneş'i yeniden evine kavuşturup huzurlu yaşantısına geri döneceğini düşünen Elif, hayatının tamamen değişeceğinden habersizdir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Elif ben seni seviyorum"

"Aşk Deliliktir"

Fırat, annesini karşısına almak pahasına Elif'e olan aşkını herkese ilan etmiştir. Fırat hem Ümran'ı hem Sude'yi çok zor bir durumda bırakmış olmasına rağmen kalbinin sesini dinleyerek doğru olanı yaptığına inanır. Elif birdenbire kendini Ayaz'ların gelini konumunda bulduğu için kızgındır. Güneş, Fırat ve Elif'i kendi yöntemleriyle bir araya getirmeye çalışırken Ümran da Fırat'ı, Elif'ten uzak tutmak için kendi yöntemlerini kullanır. Ümran her şeyi göze almış, gerekirse kendi kurduğu imparatorluğu, şirketi bile tehlikeye atmaya hazırdır. Fırat tüm engellere rağmen Elif'le bir ilişkiye hazırdır. Peki ya Elif?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Seray Kaya - Elif

Berk Oktay - Fırat

Esra Dermancıoğlu - Ümran

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş

Yılmaz Bayraktar -

Güneş Hayat - Mehveş

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya

Yiğit Yapıcı - Hakan