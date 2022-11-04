Bir Küçük Gün Işığı 10. Bölüm 2. Fragmanı | "Elif ben seni seviyorum" @atv ?
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Bir Küçük Gün Işığı 10. Bölüm 2. Fragmanı | "Elif ben seni seviyorum"Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
Bir Küçük Gün Işığı 10. Bölüm 2. Fragmanı | "Elif ben seni seviyorum"
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
Bir Küçük Gün Işığı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/bkgi
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş), Yılmaz Bayraktar (Yılmaz), Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan)
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Kaynak: DailyMotion.com / TV