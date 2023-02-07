Bir kişi enkazdan böyle kurtarıldı, ekipler depremden 10 dakika ile kurtuldu Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altına kalan bir vatandaşı ekipler ikinci büyük depreme yakalanmadan 10 dakika önce kurtardı.

Bir kişi enkazdan böyle kurtarıldı, ekipler depremden 10 dakika ile kurtuldu

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altına kalan bir vatandaşı ekipler ikinci büyük depreme yakalanmadan 10 dakika önce kurtardı. Hummalı çalışma anı ise anbean kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi. Deprem sonrasında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi'nde çöken bir apartmanın enkazından bir kişi kurtarmak için çalışma başlattı. Tonlarca enkazın altında iğne ile kazar gibi hummalı bir çalışma yapan ekipler bir kişi depremden canlı kurtardı. Ekipler yaralı kişiyi kurtardıktan 10 dakika sonra saat 13: 24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. O anlar anbean kameraya yansıdı.