İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedeler için düzenlenen 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına yapılan bağışın ardından Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bağış yapan kişi Sedat Peker mi? Sorusu merak edildi. Peki, Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bağış yapan kişi Sedat Peker mi? Sedat Peker Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bağış yaptı mı?

"Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına 50 milyon TL bağışlayan kişi Sedat Peker mi? Eşi iddialara yanıt verdi

Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bağış yapan kişi Sedat Peker mi? Sorusu, yapılan bağışların ardından merak ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sosyal kooperatif statüsünde kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ihtiyacharitası.org, depremzedelerle dayanışma için 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasını dün yeniden hayata geçirdi. Peki, Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bağış yapan kişi Sedat Peker mi? Sedat Peker Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bağış yaptı mı?

BİR KİRA BİR YUVA KAMPANYASINA BAĞIŞ YAPAN KİŞİ SEDAT PEKER Mİ?

Halk TV özel yayınıyla gerçekleştirilen kampanyada 33 bin 98 aileye kira desteği için 330 milyon lira toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hedefimizi aştık" açıklaması yaptı.

Kampanyaya 50 milyon TL bağış yapan Savaş Ateş isimli bir vatandaş ise kısa sürede gündem oldu. KKTC'den yayına bağlandığını ifade eden Savaş Ateş, "Aile şirketi olarak, Yunanistan'dan 50 milyon TL bağışlamak istiyoruz" dedi.

"KIZLARIM LİNA VE DİĞER KIZIM MİNA ADINA BAĞIŞ YAPIYORUM"

Konuşmasının devamında ise "Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum. Biz her zaman Türküz, Türkiye'nin yanındayız. Tekrardan Türkiye'de ölen aileler için onların acısı bizim acımız" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN İDDİA

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada ses getiren bir iddia ortaya atıldı. Kullanıcılar bağışı yapan kişinin andığı Line ve Mina'nın isimlerinin Sedat Peker ile aynı olmasına dikkat çekti.