Bir kadın caddede yürürken bıçaklandı! Olay nerede, ne zaman oldu? Şahıs tutuklandı mı?

Çorum'da caddede yürüyen kadın, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Kadın'ın sağlık durumu merak ediliyor. Alışveriş merkezine gitmek üzere İnönü Caddesi'nde yürüyen Hatice E. (38), tanımadığını iddia ettiği kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Peki, Olay nerede, ne zaman oldu? Şahıs tutuklandı mı?

OLAY NE?

Alınan bilgiye göre, alışveriş merkezine gitmek üzere İnönü Caddesi'nde yürüyen Hatice E. (38), tanımadığını iddia ettiği kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

OLAY NEREDE OLDU?

Vücudunun birkaç yerinden yaralanan kadın, bir benzin istasyonuna sığındı. Çalışanlarının ihbarı üzerine istasyona sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞAHIS TUTUKLANDI MI?

Yaralı kadın sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.