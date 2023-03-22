Ramazan ayının gelmesi ile birlikte birçok kişi tarafından Bir günlük oruç kefareti ne kadar 2023? Sorusu gündeme geldi ve internet üzerinde sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, Bir günlük oruç kefareti ne kadar 2023? Fidye miktarı ne kadar, kaç TL oldu? Diyanet işleri başkanlığı açıkladı!

Müslümanlar için oldukça büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayı 23 Mart Perşembe itibariyle günü başlıyor. Ramazan ayına ilişkin en çok merak edilmekte olan sorular arasında Bir günlük oruç kefareti ne kadar 2023? Sorusu yer aldı. Peki, Bir günlük oruç kefareti ne kadar 2023? Fidye miktarı ne kadar, kaç TL oldu? Diyanet işleri başkanlığı açıkladı!

BİR GÜNLÜK ORUÇ KEFARETİ NE KADAR 2023?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılındaki ödenmesi gereken fidye miktarını açıkladı. Oruç tutamayacak kişilerin ödemesi gereken fidye miktarı 70 TL olarak belirlendi.

ORUÇ FİDYESİ NEDİR?

Fidye, bazı ibadetlerin yapılamaması ve bir takım kusurların işlenmesi halinde ödenen dini-mali yükümlülük olarak biliniyor. İbadetlerle ilgili fidye, ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan ve daha sonra da kaza etmesi mümkün olmayan kimsenin, oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye ödemesi öngörülüyor. Fidyenin bir kişiyi bir gün için doyuracak yiyecek veya karşılığı para olan 'sadaka-i fıtır' miktarıdır.