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Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 8 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 6. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 8 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 6. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!
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ATV yayın akışında bu akşam Bir Gece Masalı dizisi var mı ve Bir Gece Masalı dizisi 6. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. Bir Gece Masalı dizisinde son bölüm neler olduğu ve 8 Ekim Salı günü Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 8 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 6. bölüm yayınlanacak mı?

Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 8 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 6. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. ATV yayın akışında bu akşam Bir Gece Masalı dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Burak Deniz, (Mahir) ve Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. ATV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BİR GECE MASALI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisi bu akşam 6. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Bir Gece Masalı dizisi her Salı saat 20:00'da ATV'de yayınlanıyor.

Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 8 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 6. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

BİR GECE MASALI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yılmaz'ların gerçek amacını öğrenen Mahir, annesi ve Canfeza'yı alarak köşkü terk eder. Arkadaşı Salih'in yardımıyla yerleştikleri evde Mahir ve Canfeza ilk kez duygularıyla böylesine açıkça yüzleşir. Aralarındaki aşk dile dökülmüştür artık. Onlar belki de en mutlu günlerini geçirirken Yılmaz ailesi Haroğulları tarafından köşeye sıkıştırılır. Kürşat'ın geri dönmesi ise Canfeza'nın duygularını alt üst eder. Süreyya'nın hatası Canfeza ve Süreyya'yı büyük bir tehlikeye atar.

Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 8 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 6. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!

8 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

  • 06: 00 Benim İçin Üzülme
  • 08: 00 Kahvaltı Haberleri
  • 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13: 00 ATV Gün Ortası
  • 14: 00 Sen Anlat Karadeniz
  • 16: 00 Esra Erol'da
  • 19: 00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Bir Gece Masalı
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