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Bir Gece Masalı 14. bölüm full HD tek parça izleme linki 3 Aralık Salı!

Bir Gece Masalı 14. bölüm full HD tek parça izleme linki 3 Aralık Salı!
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İzleyicilere Pamukkale'nin etkileyici atmosferinde aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan Bir Gece Masalı, Salı akşamı atv'de izleyicilerle buluştu. İşte, Bir Gece Masalı 14. bölüm full HD tek parça izleme linki 3 Aralık Salı!

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Gece Masalı'ında Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrollerini paylaşıyor. "Bir Gece Masalı" 3 Eylül Salı akşamı ATV yeni bölümüyle ekranlarında izleyicilerle buluştu. Peki, Bir Gece Masalı 14. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı'nın konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşk öyküsüdür. Mahir ile Canfeza'nın aşkı, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayacak, İstanbul'da Asaf Bey'in konağına kadar uzanacaktır.

BİR GECE MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin geçtiği yerler Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da devam ediyor.

Bir Gece Masalı 14. bölüm izle

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor. Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ayağında diken yarası olmayan sinesine gül kokusu süremez."

Şems-i Tebrizi

Canfeza'yı kaybetme korkusuyla perişan olan Mahir, hastaneden taburcu olan Canfeza'nın babasının evine gittiğini öğrenince deliye döner. Canfeza'yı eve gelmeye ikna etmek zorundadır çünkü ona ne kadar kızsa da bir gün bile ayrı kalmaya razı değildir.

Öte yandan Mahir'e eve dönmek için şart koşan Canfeza krizi fırsata çevirerek Afet'ten de kabul edilmesi çok zor bir istekte bulunur. Afet'in bu isteği kabul etmesi köşkte yeni bir iktidar savaşı başlatır. Selim'in koyduğu bombayı farkeden Mahir ise Selim'e büyük bir oyun kurar. Oyunun sonunda ava giden avlanacak mıdır?

"Ayağında diken yarası olmayan sinesine gül kokusu süremez."

Şems-i Tebrizi

Canfeza'yı kaybetme korkusuyla perişan olan Mahir, hastaneden taburcu olan Canfeza'nın babasının evine gittiğini öğrenince deliye döner. Canfeza'yı eve gelmeye ikna etmek zorundadır çünkü ona ne kadar kızsa da bir gün bile ayrı kalmaya razı değildir.

Öte yandan Mahir'e eve dönmek için şart koşan Canfeza krizi fırsata çevirerek Afet'ten de kabul edilmesi çok zor bir istekte bulunur. Afet'in bu isteği kabul etmesi köşkte yeni bir iktidar savaşı başlatır. Selim'in koyduğu bombayı farkeden Mahir ise Selim'e büyük bir oyun kurar. Oyunun sonunda ava giden avlanacak mıdır?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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