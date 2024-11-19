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Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı izleme link var mı?

Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı izleme link var mı?
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İzleyicilere Pamukkale'nin etkileyici atmosferinde aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan Bir Gece Masalı, Salı akşamı atv'de izleyicilerle buluşuyor. Peki, Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı izleme link var mı?

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Gece Masalı'ında Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrollerini paylaşıyor. "Bir Gece Masalı" 3 Eylül Salı akşamı ATV yeni bölümüyle ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Peki, Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı izleme link var mı?

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor. Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Burak Deniz: Mahir Yılmaz | Şehit çocuğu. Organize şube komiseri. Urfalı.

Su Burcu Yazgı Coşkun : Canfeza Kilimci | Bir Yörük beyi olan Kürşat Kilimci'nin güzeller güzeli kızı.

Eren Vurdem: Selim Allame | Aslen Adanalı ancak İstanbul'da işlerini yürüten illegal bir adam. Canfeza'nın nişanlısı.

İrem Altuğ: Sevde Yılmaz | Sıla'nın halası. Yılmaz ailesinin küçük gelini.

Ecem Çalhan: Sıla Haroğlu | Urfa'nın Haroğlu aşiretinin kızı. Mahir'in kuzeni Kemal'in nişanlısı.

BİR GECE MASALI 13. bölüm FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Fragman sayfası için tıklayınız .

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı'nın konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşk öyküsüdür. Mahir ile Canfeza'nın aşkı, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayacak, İstanbul'da Asaf Bey'in konağına kadar uzanacaktır.

Mahir'in babası, Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilir. Genç komiser, yirmi yıl sonra babasının katilinden intikam almak için Denizli'ye gelir. Fakat burada aşkı bir Yörük kızında bulacağından habersizdir.

Mahir, aşık olduğu kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan Şehrazad'ı arar, bir yandan babasının katilini. Katili ise Kilimci Kürşat'ın kızının düğününde bulacaktır.

Bu düğün, Mahir'in hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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