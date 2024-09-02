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BİR GECE MASALI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE Bir Gece Masalı ilk bölüm ne zaman? Bir Gece Masalı konusu nedir?

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Yeni dizi Bir Gece Masalı'nın fragmanı izleyicilerle buluştu. Merakla beklenen dizinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. ATV ekranlarında Salı akşamları yayınlanacak olan dizinin detayları merak ediliyor.

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan bir Gece Masalı dizisi merak ediliyor. 3 Eylül Salı akşamı ATV ekranlarında ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin fragmanı araştırılıyor. Oyuncu kadrosu ve dizinin konusunun ne olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Bir Gece Masalı ilk bölüm ne zaman? Bir Gece Masalı konusu nedir? İşte detaylar...

BİR GECE MASALI KONUSU NEDİR?

Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur. Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar. Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir.

BİR GECE MASALI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE Bir Gece Masalı ilk bölüm ne zaman? Bir Gece Masalı konusu nedir?

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?BİR GECE MASALI OYUNCULARI

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

BİR GECE MASALI FRAGMANI İZLE

BİR GECE MASALI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE Bir Gece Masalı ilk bölüm ne zaman? Bir Gece Masalı konusu nedir?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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