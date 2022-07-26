Bir erkeğin seni sevdiğini nasıl anlarsın? Bir erkeğin aşık olduğunu nasıl anlarız? Bir erkeğin size aşık olup olmadığını haberimizde sayacağımız 101 madde ile anlayabilirsiniz. Bir erkeğin size aşık olduğunu bu 101 maddenin tamamının gerçekleşmesi durumunda olacağını düşünmeyin. Büyük bir kısmı aşık olup olmadığını anlamaya çalıştığınız erkek için uyuyorsa yeterlidir. Peki, Bir erkeğin sizden hoşlandığını nasıl anlarsın? Bir erkeğin seni sevdiğini nasıl anlarsın? İşte o maddeler!

BİR ERKEĞİN SİZDEN HOŞLANDIĞINI NASIL ANLARSIN?

Erkeğinizin size aşık olup olmadığını anlamak için bu maddelere göz atabilirsiniz.

Eğer yaptıkları, yapmadıklarını geçiyorsa yani en azından 51'ini yapıyorsa kaygılarınızdan kurtulabilirsiniz...

1- Gelecek planlarına sizi de dahil eder.

2- Lüks objeler için para harcamak istemez ama konu siz ve özel bir gününüz olunca, hiç bir masraftan kaçınmaz.

3- Akşam yemeğinin ardından hemen televizyonun karşısına geçmez. Bulaşığa ya da çöpün dışarı atılmasına yardımcı olur.

4- Size hastayken bile yardımcı olmaya çalışır.

5- Dizüstü bilgisayarını kullanmanıza ya da ödünç almanıza ses çıkartmaz. çünkü saklayacağı hiçbir şey yoktur!

6- Sizi mutlu edecek her şeyi yapmaya razıdır.

7- Sıkıntılı bir ruh haline sahip olduğunuzda sizi neşelendirmek ve rahatlatmak için elinden geleni yapar.

8- Marketten acil bir şeye ihtiyacınız varsa ve dışarı adım atabilecek durumda değilseniz yardım talebinize hemen olumlu cevap verir ve sizin için marketin yolunu tutar.

9- Şımardığınız veya biraz kendinizi kaybettiğiniz anlarda sizi çekici bulmaya devam eder.

10- En sevdiğiniz diziyi hiç hoşuna gitmese bile sizinle birlikte oturup izler.

11- Ona 'huzursuz' olduğunuzu söylediğinizde, sizi öylesine dinlemez ve bu duruma karşı derhal aksiyon almaya çalışır.

12- Sizi her zaman kucaklamaya hazırdır.

13- Sizinle öpüşmeye her daim hazırdır.

14- Sizinle sadece seks yapmaz, sevişir de!

15- Fazla mesai yapmak zorunda kaldığında birlikte zaman geçiremediğiniz için sizden için özür diler.

16- Dudaklarından günde en az bir defa 'Seni seviyorum' dökülür.

17- Hayatında uğraş verdiği çoğu şeyin bir parçası olduğunuzu hissettirir.

18- Fiziksel olarak yalnız kaldığınızda kendinizi hemen ruhsal açıdan da yalnız hissetmezsiniz çünkü bilirsiniz ki onun kalbi sizinle birlikte atıyor.

19- Herhangi bir şey için üzüldüğünüzde bunun kaynağının ne olduğunu 'gerçekten' önemser.

20- Onu aradığınızda cep telefonu cevap vermiyorsa en kısa sürede size geri dönecektir.

21- Geçmişinizi sorgulamaz. Onun için geçmiş, geçmişte kalmıştır.

22- Bir iş seyahatine çıkması gerekiyorsa sizi de yanında götürmenin yollarını arar.

23- Söylediğiniz her şeyi, en ince detayına kadar hatırlar.

24- Topuklu giydiğinizde boyunuz onun boyunu geçerse bu durum onun için bir sorun teşkil etmeyecektir.

25- Evi temizlerken bu işi tek başınıza yapmanıza gönlü razı olmaz. Muhakkak ucundan bir yerden tutmak, yardımcı olmak isteyecektir.

26- Hastalandığınızda yanı başınızdan ayrılmaz.

27- Herhangi bir yer sarsıntısı olursa aklına ilk gelen siz olacaksınızdır. Sizi, kuvvetli kollarıyla hemen saracaktır.

28- Makyajsız halinize de bayılır.

29- Kalpten kalbe konuşurken size baktığında gözleri dolar.

30- Herhangi başka bir erkekle konuştuğunuzda kıskanç tavırlar sergiler.

31- Kavga ettiğinizde ilk özür dileyen daima o olur.

32- Boynuna ufak bir öpücük kondurmak istediğinizde sizi reddetmez, karşılık verir.

33- Size sürekli iltifatlarda bulunur.

34- Tüm hafta çalışmıştır, kendine ayıracak az bir zamanı vardır. Ama o zaman dilimini de sizin bilgisayarınızı tamir etmekle geçirir.

35- Ona karşı yanlış bir şey yaptığınızda unutmak ve sizi affetmek için elinden geleni yapmaya çalışır.

36- Yıllık izinlerini hep size göre ayarlar.

37- En sevdiğiniz çiçeği bilir ve size düzenli olarak alır.

38- Size, arkadaşlarının bile bilmediği en hassas ve savunmasız tarafını gösterir.

39- Cep telefonunda daima size ait resimlere yer verir.

40- Hastalandığında kendi bardağından su içmenize asla izin vermez.

41- En sevdiğiniz filmi ve şarkıyı ezbere bilir.

42- Size şirin bir takma ad bulmuştur ve sizi hep öyle çağırır.

43- Ne olursa olsun hep sizin tarafınızda ve yanınızdadır.

44- Biri size bir kabalık yaptığında araya girer ve sizi korur.

45- Alışverişe başlamadan önce 45 dakika boyunca fiyatları ve ürünleri incelemenize rağmen süpermarkete sizinle gelmeyi sürdürür.

46- Aradığınız elbiseyi bulmak saatler sürse de sizinle birlikte alışveriş merkezine gelmeyi sürdürecektir.

47- Sezen Aksu'yu sevmese bile elinde iki açıkhava konseri biletiyle gözleri parlayarak yanınıza gelir.

48- Uzun zaman istediğiniz bir mücevheri ne yapıp yapıp satın almaya çalışır.

49- En sevdiği tatlının son dilimini istediğinizde onu, hiç düşünmeden sizinle paylaşır.

50- Az uyuduğunuzda üzülür çünkü bunun sağlığınızı tehdit ettiğini düşünür.

51- Toplum içinde tereddütsüz bir şekilde el ele tutuşacaktır.

52- Kollarınız yorulduğunda dışarıdan ne kadar tuhaf gözükeceğini bilse de çantanızı taşıyacaktır.

53- Kilo aldığınızda bu durumdan şikayetçi olmaz.

54- Eve geç geldiğinizde yüzünü asmayacaktır.

55- Size asla ve asla bağırmaz.

56- Tartışma esnasında fiziksel bir temasa geçmekten kaçınır. Sizi ittirmez, çekiştirmez.

57- Arkadaşlarının arasında size iltifatlarda bulunur.

58- Erkek arkadaşlarıyla takılacak olsa bile sizi davet eder.

59- Ona ilişkinizle ilgili hislerini ve düşüncelerini üst üste ve defalarca sormanıza rağmen sabrı taşmaz ve içtenlikle yanıt verir.

60- Karşı cinsten arkadaşlarıyla ilgili tüm sorularınıza içtenlikle cevap verecektir.

61- Birlikte oyun oynadığınızda bir şekilde sizin galip gelmenize izin verir.

62- Verdiği sözleri tutmak için elinden geleni yapar.

63- Arkadaşlarıyla dışarı çıktığında eve dönüşte size mutlaka atıştırmalık birşeyler getirir.

64- Sizinle birlikteyken cep telefonunu sessize almaz.

65- Ona pişirdiğiniz yemeklerin hepsini bitirmeye, tabağında birşeyler bırakmamaya özen gösterir.

66- Sizinle birlikte 'Umutsuz Ev Kadınları' dizisini bile seyretmeye hazırdır.

67- Nişan ya da evlilik yüzüğünü her zaman takar.

68- Ona ciddi bir şey anlatmak istediğinizde sizi dikkatle dinlemeye hazırdır.

69- Onun beğenmeyeceği tarzda giyindiğinizde bunu size hatırlatır ama sizi asla eleştirmez.

70- Doğum gününüzü asla unutmaz.

71- Yıl dönümünüzü her zaman hatırlar.

72- Yılbaşında ya da Sevgililer Günü'nde size hep birşeyler hediye eder.

73- Kıskançlıklarınıza kötü söz ve davranışlarla cevap vermez.

74- Tartışmalarınızda haklı olan taraf kendisi de olsa alttan almaya çalışan hep o olur.

75- Sizden kolay kolay vazgeçemeyeceğini belirtir.

76- Kariyerinizde veya özel hayatınızda elde ettiğiniz başarılarda sizden daha fazla mutlu olur.

77- Yapmak istemediğiniz bir şey için sizi asla zorlamaz.

78- Kendi düşüncelerinden çok, sizin ne düşündüğünüzü önemser.

79- Yoğun bir iş gününün ardından seks yapmak istemiyor olmanızı anlayışla karşılar.

80- Anlaşmazlığa düştüğünüz konularla ilgili her zaman iletişime açıktır.

81- Sırf siz istiyorsunuz diye bir arkadaşıyla olan randevusunu iptal edebilir.

82- Cep telefonunuzdan size ulaşamadığı için size kızmayacaktır.

83- Annesi sizi sevmediğinde sizi korumaya veya sizin adınıza açıklamalarda bulunmaya hazırdır.

84- Annesi size kötü bir şeyler söylese dahi sizi yalnız bırakmaz, korumayı sürdürür.

85- İnternetten yüklü bir dosya indirmeniz gerektiğinde online olarak izlemekte olduğu dizisini durdurmaya razıdır.

86- Onunla olan randevunuzu iptal edip arkadaşlarınızla son dakika programı yaptığınızda bunu anlayışla karşılayacaktır.

87- Size sarılarak uyumayı sever.

88- Sabah uyandığında veya gece yatarken sizi öper.

89- Sizin mutluluğunuz onun mutluluğu, hüznünüz onun hüznüdür.

90- Yaptığınız hatalarda sizi affederse ileride bir gün dönüp dolaşıp bunu hatırlatmaya çalışmayacaktır.

91- Aranızdaki ilişkiyi sosyal medyada açık açık beyan eder.

92- Sosyal medya hesabının şifrelerini istediğinizde hemen olmasa da bir şekilde paylaşmaya hazırdır.

93- Onun yanındayken ağır bir şey kaldırmanıza asla izin vermez.

94- Dans etmeye ya da eğlenmeye siz olmadan gitmez.

95- Sizinle dans etme fikrine sıcak bakar. 'Ben dans etmem' demez.

96- Bir kavga esnasında bile size saygıyla yaklaşmayı sürdürecektir.

97- Sizden uzak bir şehirde, ülkede olduğunda sizi aramayı ihmal etmez.

98- Ajandasına bakmanıza kızmaz.

99- Sevindirici bir haber aldığında bunu ilk paylaşacağı kişi siz olursunuz.

100- Akşamları size masaj yapmaktan kaçmaz.

101- İş yerindeki masasında sizi hatırlatacak muhakkak bir obje veya bir resim bulundurur.