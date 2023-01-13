Dönem sonunun yaklaşması ile birlikte alınacak olan belgeler hakkında da birçok detay merak ediliyor ve Bir dersten kalınca belge alınır mı? Sorusu başta olmak üzere birçok konu merak ediliyor. Peki, Bir dersten kalınca belge alınır mı? 2023 Lisede bir dersten kalınca belge alınabilir mi?

Bir dersten kalınca belge alınır mı? Sorusu, belge almak isteyen ve derslerden geçerli not alamayan birçok öğrenci tarafından araştırılıyor. Dersler arasında herhangi birinden geçerli not alamayan bir kişinin belge almasının mümkün olup, olmadığı araştırılıyor. Peki, Bir dersten kalınca belge alınır mı? 2023 Lisede bir dersten kalınca belge alınabilir mi?

BİR DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Öğrenim görmekte olan öğrencinin derslerinden herhangi birisinde başarı notunun altında kalan bir ders bulunuyorsa öğrenci, Takdir veya Teşekkür belgesi almaya hak kazanamaz. Buna göre bir dersten kalan öğrencinin Takdir veya Teşekkür belgesi alması mümkün değildir.

TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2023?

Derslerdeki başarılarının yanı sıra özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan bir öğrencinin Takdir belgesi alabilmesi için 85,00 ve daha yukarı bir ortalama puanına sahip olması gerekmektedir. Eğer not ortalaması 70,00-84,99 arasında ise öğrenci Teşekkür belgesi almaya hak kazanır.