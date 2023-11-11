KANAL D'nin sevilen dizisi Bir Derdim Var Cumartesi günü 1. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Bir Derdim Var yeni bölüm (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bir Derdim Var yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Bir Derdim Var YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bir Derdim Var yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Bir Derdim Var Her Cumartesi KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Bir Derdim Var 1. BÖLÜM 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Bir Derdim Var Yeni bölüm (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bir Derdim Var Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Bir Derdim Var her Perşembe KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Bir Derdim Var bu akşam (11 Kasım) saat 20.00'de KANAL D ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Bir Derdim Var Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

KANAL D'nin sevilen dizisi "Bir Derdim Var" her Perşembe akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Bir Derdim Var " bu akşam, 11 Kasım'de saat 20.00'de KANAL D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

BİR DERDİM VAR OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat'ı buluşturan, İtalyan yapımı 'Oltre La Soglia' (On The Brink) uyarlaması olan dizide ikiliyle birlikte Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner yer alırken onlara başarılı genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.

BİR DERDİM VAR KONUSU NE?

Yayınlanan tanıtımda önce kliniğin başhekimi Damla'nın sonrasında Doktor Yusuf'un Nilüfer'e sarf ettiği sözler üzerine Savcı Ömer ile yediği yemekteki davranışları Nilüfer'in hekimliğinin ardında herkesten gizlediği şeylerin sinyalini veriyor. Her fırsatta Savcı Ömer ile çatışan Nilüfer'in 'Bir daha asla aşık olmayacağım' sözleri ikili arasındaki hikayeye dikkat çekiyor.

Ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alacak 'Bir Derdim Var'ın müziklerini Aytekin Ataş yaparken mor ve ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstleniyor. Uyarlama tasarımında Duygu Ertekin'in imzasının bulunduğu dizinin yönetmenliğini ise Burak Müjdeci üstleniyor. Senaryosunun Yekta Torun'a ait olduğu dizinin senaryo ekibinde ayrıca Deniz Gürlek yer alıyor.