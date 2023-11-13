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Bir Derdim Var full bölüm izle! Bir Derdim Var 2. bölüm full HD izleme linki! Bir Derdim Var dizisi son bölüm neler oldu?

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BİR DERDİM VAR SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ergenlikteki gençlerin ve ailelerinin hassas dünyasını mercek altına alacak dizinin yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci yer alırken senaryosunu ise Yekta Torun kaleme alıyor. Tanıtımları ile de büyük merak uyandıran Bir Derdim Var'ın birinci bölümünün konusu şöyle; Tek bir sorunun arkasında gizlenmiş onlarca cevap. Doktor Nilüfer bir dedektif gibi Senem'in ve yaşadıklarının peşine düşüp bu sorunun cevaplarını ararken aslında altta yatan acı gerçeklerle yüzleştirir herkesi.Hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir, özellikle de konu gençler olunca. Sıra dışı yöntemleriyle yardıma muhtaç gençlerin sorunlarını çözmek Nilüfer'in hayattaki tek amacıdır. Kendisini gençlere adayan doktor Nilüfer'in hayatı bir gecede bambaşka bir yola savrulur.

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BİR DERDİM VAR KONUSU NE?

Psikiyatrist Doktor Nilüfer Toska, Klinik Şefi olduğu Pera Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ergenlerin kırılgan ruhlarındaki sorunları çözmesiyle tanınır. Güçlü sezgileri ve derin hisleri sayesinde, hastalarının çözülmesi imkansız gibi görünen durumlarını bir dedektif dikkatiyle çözer. Ancak Doktor Nilüfer Toska'nın herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. Mesleğini tehlikeye sokacak bu sır peşini bırakmazken, Savcı Ömer ile aralarında olan çatışma büyük bir yangına dönüşecektir. Her zaman ilk önceliği hastaları olan Nilüfer için aşk, üzerinde çok durulmaması gereken bir kelimeden ibarettir. Oysa Nilüfer, Savcı Ömer'in hayatına girişiyle aşkın acısını da sevincini de her zerresinde hissetmeye başlayacaktır. Aşklarında engel olması, onları durduramayacaktır.

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