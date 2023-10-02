Mert Fırat ve Birce Akalay'ın başrolü paylaştığı Bir Derdim Var dizisi ne zaman yayınlanacak ve konusu nedir merak ediliyor. Bir Derdim Var konusu nedir, oyuncuları kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Bir Derdim Var dizisi ne zaman yayınlanacak? Bir Derdim Var konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bir Derdim Var dizisi ne zaman yayınlanacak? Bir Derdim Var konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D ekranın yeni dizisi Bir Derdim Var ne zaman yayınlanacağı ve konusu nedir merak ediliyor. Bir Derdim Var dizisi ilk fragmanı ile dikkat çekmeyi başardı. Birce Akalay ve Mert Fırat'ın başrol oynadığı dizide Engin Hepileri, Neslihan Arslan ve Erdem Şenocak rol alıyor. Bir Derdim Var dizisi ne zaman yayınlanacak? Bir Derdim Var konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

BİR DERDİM VAR DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Mert Fırat ve Birce Akalay'ın başrolü paylaşacağı Bir Derdim Var dizisinden ilk fragman yayınlandı. Mor ve Ötesi'nin Bir Derdim Var şarkısının kullanıldığı dizinin yayın tarihi ise henüz belli değildir.

BİR DERDİM VAR KONUSU NEDİR?

Bir Derdim Var gençlere ve ailelere umut ışığı olacak. Ergenlik sorunlarıyla boğuşan gençler ve ailelerine bir umut ışığı yakmayı hedefleyen bu yenilikçi dizide, meslektaşlarının hep bir adım önünde olan Doktor Nilüfer Toska'yla (Birce Akalay) beraber cam kırıklarının üzerinde yürürken insan zihninin sırlarını keşfedecek ve hayatta her zaman umudun saklı olduğuna şahit olacağız. Mesleğini tehlikeye sokacak büyük sırrı Dr. Nilüfer'in peşini bırakmazken tavizsiz Savcı Ömer (Mert Fırat) ile olan çatışması ise büyük bir yangına dönüşecek. Güçlü bir uzman kadroyla ve büyük bir titizlikle hazırlanan medikal dramanın danışmanlığını Uzm. Psk. Esra Altınbilek, Doç. Dr. Elif Erol ve Prof. Dr. Burak Doğangün üstlendi. AyNA yapım imzalı Bir Derdim Var'ın yapımcıları ise Lale Eren ve Kerem Çatay. MOR VE ÖTESİ'NDEN BİR İLK Adını Mor ve Ötesi'nin efsaneleşmiş şarkısı Bir Derdim Var'dan alan dizinin müziklerini Aytekin Ataş yaparken, Mor ve Ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstlenecek. Uyarlama tasarımı Duygu Ertekin'e, senaryosu Yekta Torun'a ait dizinin senaryo ekibinde Deniz Gürlek de yer alıyor. Bir Derdim Var dizisinin yönetmenliğini ise Burak Müjdeci üstleniyor. Dizinin genç oyuncuları arasında Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu yer alıyor.

BİR DERDİM VAR OYUNCULARI KİMLER?