Bir Derdim Var dizisi, izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Dizi, orijinal bir senaryoya mı dayanıyor yoksa başka bir diziden uyarlama mı soruların yanıtları ve daha fazlası araştırılmaktadır. Peki, Bir Derdim Var dizisi konusu ne? Bir Derdim Var uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? İşte detaylar...

Bir Derdim Var dizisi konusu ne? Bir Derdim Var uyarlama mı, hangi diziden uyarlama?

Başrolünde Mert Fırat ve Birce Akalay'ın yer aldığı Bir Derdim Var dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Bir Derdim Var dizisinin konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Bir Derdim Var uyarlama mı sorusu araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında Bir Derdim Var dizisi hakkında detaylar sorgulatılıyor. Peki, Bir Derdim Var dizisi konusu ne? Bir Derdim Var uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Detaylar haberimizde...

BİR DERDİM VAR DİZİSİ KONUSU NE?

Ergenlik sorunlarıyla boğuşan gençler ve ailelerine bir umut ışığı yakmayı hedefleyen dizide, meslektaşlarının hep bir adım önünde olan Doktor Nilüfer Toska'yla (Birce Akalay) beraber cam kırıklarının üzerinde yürürken insan zihninin sırlarını keşfedecek ve hayatta her zaman umudun saklı olduğu anlatılacak. Mesleğini tehlikeye sokacak büyük sırrı Dr. Nilüfer'in peşini bırakmazken tavizsiz Savcı Ömer (Mert Fırat) ile olan çatışması ise büyük bir yangına dönüşecek.

BİR DERDİM VAR OYUNCULARI KİMLER?

Bir Derdim Var dizisinin oyuncu kadrosunda Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar gibi ünlü isimler yer almaktadır.

BİR DERDİM VAR DİZİSİ UYARLAMA MI?

Bir Derdim Var dizisi İtalyan yapımı 'Oltre La Soglia' (On The Brink) uyarlamasıdır.