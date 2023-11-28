Bir Derdim Var dizisi bitiyor mu ve neden final yaptığı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Derdim Var dizisi final bölümü ne zaman olduğu gündeme geliyor. Mert Fırat ve Birce Akalay'ın Kanal D ekranlarında başlayan yeni dizisi Bir Derdim Var'ın ekran macerası kısa sürdü. Peki, Bir Derdim Var dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Bir Derdim Var dizisi neden bitiyor?

Bir Derdim Var dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Bir Derdim Var dizisi neden bitiyor?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Derdim Var dizisi final mi yapıyor ve final bölümünde neler olacağı gündeme geliyor. Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu ve Neslihan Arslan'ın başrolü paylaştığı Bir Derdim Var dizisi haftalar önce Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı. Bir Derdim Var dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Bir Derdim Var dizisi neden bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

BİR DERDİM VAR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Mert Fırat ve Birce Akalay'ın Kanal D ekranlarında başlayan yeni dizisi Bir Derdim Var'ın ekran macerası kısa sürdü. 4 bölümü yayınlanan dizi iki bölüm sonra ekran macerasını noktalayacak.

BİR DERDİM VAR DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D'nin büyük umutlarla yayına başlattığı Bir Derdim Var dizisi ekrana veda ediyor. AyNA Yapım imzalı dizisi reytinglerde beklentiyi karşılayamadı ve final kararı alındı. Burak Müjdeci'nin yönettiği İtalyan formattan uyarlanan dizi 6. Bölümde ekran ömrünü tamamlayacak.