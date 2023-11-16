Bir Derdim Var dizisi yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci yer alıyor. Dizide Burak karakterine ise genç oyuncu Efe Poylu hayat veriyor. Peki Bir Derdim Var'ın Burak'ı Efe Poylu kimdir, hangi dizilerde oynadı? Bir Derdim Var CANLI İzle! Kanal D Bir Derdim Var HD CANLI izleme linki!

Bir Derdim Var CANLI İzle! Kanal D Bir Derdim Var HD CANLI izleme linki!

Bir Derdim Var dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizinin oyuncu kadrosunda birçok isim bulunuyor. Efe Poylu ise Bir Derdim Var dizisinde Burak karakterini canlandırıyor. Bir Derdim Var CANLI İzle! Kanal D Bir Derdim Var HD CANLI izleme linki!

BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nilüfer, Kuzey'in sürekli başını belaya sokmasından dolayı yaşadığı haya kırıklığını onunla paylaşıyor. Kuzey ise Nilüfer'in tavırlarını samimi bulmadığını ve onun derdinin kendisini kazanmaya çalışmak değil, kendisine hükmetmek olduğunu söylüyor.

BİR DERDİM VAR KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Ergen ve çocuk psikiyatri servisinde şef doktor olan Nilüfer, ergenlerin kırılgan ruhlarındaki sorunları keskin bir zekayla çözmesiyle tanınır. Güçlü sezgileri ve derin hisleri sayesinde genç hastalarının her zaman çözülmesi imkansız gibi görünen durumlarını soruşturma yapan bir dedektif dikkatiyle çözer.

Nilüfer'in aynı zamanda yıllardır herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. Zor geçen ergenlik döneminde ona konulan Depersonalizasyon derealizasyon bozukluğu teşhisi. Ne pahasına olursa olsun bunu herkesten saklamak zorundadır. Aksi taktirde aşkla yaptığı mesleğini elinden alacak tek şey bu olacaktır. Fakat bu hastalık aynı zamanda Nilüfer'in yeteneğidir de. İlaçlar ve kendi iradesiyle kontrol altında tutmaya çalıştığı halüsinasyonu olan kendisinin 15 yaşındaki ergen hali sayesinde birçok içinden çıkılması imkansız vakaları çözüme ulaştırıyordur. Bir nevi akıl, rehberidir Nilüfer'in...

Oyuncular : Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu, Neslihan Arslan, İdil Sivritepe, Sennur Nogaylar, Sami Aksu, Uğur Karabulut, Ata Artman, Eylül Ersöz, Esila Umut, Ezgi Gör, Ava Yaman, Ataberk Mutlu, Efe Poylu

BİR DERDİM VAR CANLI İZLEMELİNKİ VAR MI?

Yayın saati: Perşembe 20.00

Bir Derdim Var'ı Kanal D Platformlarından izleyebilirsiniz.