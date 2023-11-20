Bir Derdim Var dizisi yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci yer alıyor. Dizide Burak karakterine ise genç oyuncu Efe Poylu hayat veriyor. Beğenilen dizi her Pazartesi ekrana gelirken bugün yayın akışında yer almadı. Peki, Bir Derdim Var bugün yok mu? Bir Derdim Var neden yok, bitti mi, final mi yaptı?

Bir Derdim Var bugün yok mu? Bir Derdim Var neden yok, bitti mi, final mi yaptı?

Bir Derdim Var dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladı ve Pazartesi günleri ekrana geliyor. Peki, Bir Derdim Var bugün yok mu? Bir Derdim Var neden yok, bitti mi, final mi yaptı? İşte detaylar…

BİR DERDİM VAR KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Ergen ve çocuk psikiyatri servisinde şef doktor olan Nilüfer, ergenlerin kırılgan ruhlarındaki sorunları keskin bir zekayla çözmesiyle tanınır. Güçlü sezgileri ve derin hisleri sayesinde genç hastalarının her zaman çözülmesi imkansız gibi görünen durumlarını soruşturma yapan bir dedektif dikkatiyle çözer.

Nilüfer'in aynı zamanda yıllardır herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. Zor geçen ergenlik döneminde ona konulan Depersonalizasyon derealizasyon bozukluğu teşhisi. Ne pahasına olursa olsun bunu herkesten saklamak zorundadır. Aksi taktirde aşkla yaptığı mesleğini elinden alacak tek şey bu olacaktır. Fakat bu hastalık aynı zamanda Nilüfer'in yeteneğidir de. İlaçlar ve kendi iradesiyle kontrol altında tutmaya çalıştığı halüsinasyonu olan kendisinin 15 yaşındaki ergen hali sayesinde birçok içinden çıkılması imkansız vakaları çözüme ulaştırıyordur. Bir nevi akıl, rehberidir Nilüfer'in...

Oyuncular : Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu, Neslihan Arslan, İdil Sivritepe, Sennur Nogaylar, Sami Aksu, Uğur Karabulut, Ata Artman, Eylül Ersöz, Esila Umut, Ezgi Gör, Ava Yaman, Ataberk Mutlu, Efe Poylu

BİR DERDİM VAR BUGÜN YOK MU?

Bir Derdim Var yerine bu akşam Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar yayınlanacak. Bir Derdim Var dizisinin bu akşam (20 Kasım 2023 Pazartesi) neden olmadığına dair kanal tarafından bir açıklama yapılmadı.