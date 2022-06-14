Bir Baba Hindu nerede çekildi? Bir Baba Hindu konusu ne, oyuncuları kimler? Bir Baba Hindu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Bir Baba Hindu nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicisiyle buluşan yapımda birbirinden ünlü oyuncular yer almakta. Filmin konusu ve oyuncularının yanı sıra Bir Baba Hindu nerede çekildi? Bir Baba Hindu hangi ülkede çekildi, ne zaman çekilmiştir? sorularına da yanıt aranmaktadır.
Bir Baba Hindu nerede çekildi? Yönetmen koltuğunda Sermiyan Midyat'ın oturduğu Bir Baba Hindu filminin senaristliğini de Midyat yapmaktadır. İzleyiciler Bir Baba Hindu nerede çekildi sorusuna yanıt aramakta. Bir Baba Hindu bu akşam televizyon ekranlarının sinema akışıyla seyirci ile buluşuyor. Kahkaha dolu bu komedi filminde pek çok ünlü isim de yer almakta. Peki, Bir Baba Hindu nerede çekildi? Bir Baba Hindu hangi ülkede çekildi? Bir Baba Hindu ne zaman çekilmiştir? Bir Baba Hindu hangi şehirde çekilmiştir?
Bir Baba Hindu, 2016 yapımı bir Türk komedi filmidir. Filmin senaristi ve yönetmeni Sermiyan Midyat'tır. Sermiyan Midyat'a başrolde 2010 Dünya Güzeli seçilen Hint oyuncu Nicole Faria eşlik etmektedir.
Acımasız bir mafya babası olan Fadıl, günün birinde Hint yoga öğretmeni Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinde yoga eğitimi verirken birden kaçırılır. Fadıl bu durumun ardından en yakın arkadaşı Hulusi'yi de yanına alarak sevdiği kızın peşinden Hindistan'a gider. Gundhi'yi kurtarmak için Hindistan'a kadar gelen Fadıl'ın işi hiç kolay olmayacaktır.
Sermiyan Midyat
Burak Satıbol
Nicole Faria
Şafak Sezer
Zeynep Kankonde
Hakan Akın
Füsun Demirel
Ayhan Taş
Osman Alkaş
Begüm Öner
Muhittin Korkmaz
Bülent Kayabaş
Konusuyla ve oyuncularıyla dikkat çeken Bir Baba Hindu filminin çekimleri Hindistan ve İstanbul'da yapılmıştır.