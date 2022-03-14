TV8 ekranlarında haftanın her günü yayınlanan Survivor All Star Sema'ya ne oldu merak ediliyor. Survivor yeni bölüm fragmanında Sema oyun esnasında sert bir şekilde düşerek yere yığılıyor. Survivor'da korkutan olay, Sema sakatlandı mı sorusunu gündeme getirdi. Survivor Sema son durumu ne, sağlık durumuna ilişkin bilgiler nelerdir merak ediliyor. Bir anda yere yığılan Survivor Sema'ya ne oldu? Survivor Sema sakatlandı mı? 2022 Survivor Sema sağlık durumu ne? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR SEMA'YA NE OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması, yayınlandığı yeni bölüm fragmanıyla seyircileri korkuttu. Fragmanda Survivor Sema oyun esnasında yere yığılıyor. Akıllara Survivor Sema sakatlandı mı ve Survivor Sema'ya ne oldu sorularını getirdi. Survivor'da yaşanan olaya ilişkin bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

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