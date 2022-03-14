Bir anda yere yığılan Survivor Sema'ya ne oldu? Survivor Sema sakatlandı mı? 2022 Survivor Sema sağlık durumu ne?
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Survivor yeni bölüm fragmanı izleyenler şoka girdi. Survivor Sema bir anda oyun esnasında yere yığıldı. Survivor Sema'ya neler oldu merak konusu oldu. Survivor Sema sakatlandı mı, sağlık durumu ne araştırılıyor. Peki, Survivor Sema'ya ne oldu?
TV8 ekranlarında haftanın her günü yayınlanan Survivor All Star Sema'ya ne oldu merak ediliyor. Survivor yeni bölüm fragmanında Sema oyun esnasında sert bir şekilde düşerek yere yığılıyor. Survivor'da korkutan olay, Sema sakatlandı mı sorusunu gündeme getirdi. Survivor Sema son durumu ne, sağlık durumuna ilişkin bilgiler nelerdir merak ediliyor. Bir anda yere yığılan Survivor Sema'ya ne oldu? Survivor Sema sakatlandı mı? 2022 Survivor Sema sağlık durumu ne? Detaylar haberimizdedir…
SURVİVOR SEMA'YA NE OLDU?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması, yayınlandığı yeni bölüm fragmanıyla seyircileri korkuttu. Fragmanda Survivor Sema oyun esnasında yere yığılıyor. Akıllara Survivor Sema sakatlandı mı ve Survivor Sema'ya ne oldu sorularını getirdi. Survivor'da yaşanan olaya ilişkin bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.
SURVİVOR YARIŞMACILARI
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu