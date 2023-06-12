BioNTech davasında son durum nedir? Uğur Şahin ve Özlem Türeci ne kadar tazminat ödeyecek? soruları gündeme geliyor. Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu, koronavirüs salgınına karşı mRNA bazlı bir aşı geliştiren BioNTech bugün hakim karşısına çıkıyor. BioNTech davasında son durum nedir? Uğur Şahin ve Özlem Türeci ne kadar tazminat ödeyecek? merak ediliyor. Peki, BioNTech davasında son durum nedir? Uğur Şahin ve Özlem Türeci ne kadar tazminat ödeyecek?

BioNTech davasında son durum nedir? Uğur Şahin ve Özlem Türeci ne kadar tazminat ödeyecek? merak ediliyor. Almanya'da Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan şirket, bugün hakim karşısına çıkıyor. BioNTech davasında son durum nedir? Uğur Şahin ve Özlem Türeci ne kadar tazminat ödeyecek? gündeme geliyor. BioNTech davasında son durum nedir? Uğur Şahin ve Özlem Türeci ne kadar tazminat ödeyecek? Detaylar haberimizdedir…

BIONTECH DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu, koronavirüs salgınına karşı mRNA bazlı bir aşı geliştiren BioNTech bugün hakim karşısına çıkıyor. Şirketi sanık sandalyesine oturtan ise Türkiye dahil birçok ülkede tercih edilen Comirnaty isimli aşının yüzlerce kişide oluşturduğu yan etkiler oldu. Tazminat davası açan adı açıklanmayan orta yaşlı sağlık çalışanı; aşı sonrası kalp ritmi bozukluğu, kol ve bacaklarda şişlik, uyku bozukluğu ve beyin sisi yaşadığını belirtiyor.

UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ NE KADAR TAZMİNAT ÖDEYECEK?