BioNTech davasında son durum nedir? Uğur Şahin ve Özlem Türeci ne kadar tazminat ödeyecek?
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BioNTech davasında son durum nedir? Uğur Şahin ve Özlem Türeci ne kadar tazminat ödeyecek? soruları gündeme geliyor. Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu, koronavirüs salgınına karşı mRNA bazlı bir aşı geliştiren BioNTech bugün hakim karşısına çıkıyor. BioNTech davasında son durum nedir? Uğur Şahin ve Özlem Türeci ne kadar tazminat ödeyecek? merak ediliyor. Peki, BioNTech davasında son durum nedir? Uğur Şahin ve Özlem Türeci ne kadar tazminat ödeyecek?
BioNTech davasında son durum nedir? Uğur Şahin ve Özlem Türeci ne kadar tazminat ödeyecek? merak ediliyor. Almanya'da Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan şirket, bugün hakim karşısına çıkıyor. BioNTech davasında son durum nedir? Uğur Şahin ve Özlem Türeci ne kadar tazminat ödeyecek? gündeme geliyor. BioNTech davasında son durum nedir? Uğur Şahin ve Özlem Türeci ne kadar tazminat ödeyecek? Detaylar haberimizdedir…
BIONTECH DAVASINDA SON DURUM NEDİR?
Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu, koronavirüs salgınına karşı mRNA bazlı bir aşı geliştiren BioNTech bugün hakim karşısına çıkıyor. Şirketi sanık sandalyesine oturtan ise Türkiye dahil birçok ülkede tercih edilen Comirnaty isimli aşının yüzlerce kişide oluşturduğu yan etkiler oldu. Tazminat davası açan adı açıklanmayan orta yaşlı sağlık çalışanı; aşı sonrası kalp ritmi bozukluğu, kol ve bacaklarda şişlik, uyku bozukluğu ve beyin sisi yaşadığını belirtiyor.
UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ NE KADAR TAZMİNAT ÖDEYECEK?
Alman mahremiyet yasası kapsamında adının gizli kalması hakkını kullanan orta yaşlı bir sağlık çalışanı adına hukuk firması Rogert & Ulbrich tarafından açılan dava, yarın Hamburg Bölge Mahkemesi'nde başlayacak. Söz konusu sağlık çalışanı, aşı olduktan sonra ortaya çıktığını söylediği kalp ritmi bozukluğu, vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların neden olduğu bedensel zarar için 150 bin avro tazminat talep etti. Davacı, ayrıca belirlenmemiş maddi zarar için de tazminat talebinde bulundu.
1 MİLYON EUROYA KADAR PARA İSTENİYOR
Hamburg bölgesel mahkemesinde görülecek davanın bu yöndeki yüzlerce iddiadan biri olduğu ve iki hukuk şirketi tarafından açılan davalardan 1 milyon euroya kadar para istendiği belirtildi.
BioNTech ise dava süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, üretilen aşıların güvenlik kontrollerinin yapıldığını ifade etti. BioNTech yetkilileri, "Açılan davada davacı ve avukatları, koronavirüs aşısı ile görülen yan etkiler arasında net bir bağ gösteremedi" ifadesini kullandı.
ÖDEMEYİ KİM YAPACAK?
İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberinde, BioNTech'in davayı kaybetmesi durumunda ödemeyi kimin yapacağının net olmadığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bazı kaynaklar, "Avrupa Birliği ile yapılan toplu anlaşmalarda, BioNTech ve Pfizer'ın olası bir yasal masraftan ve potansiyel tazminattan tamamen ya da kısmen feragat etme hakkı bulunuyor. Bu durum da AB hükümetlerini bu tazminatı ödemeye zorlayabilir" ifadelerini kullandı.
Almanya'da aşılardan kalıcı hasar alan bireyleri koruyan bir sistem bulunurken, ABD'de Covid-19 aşısı üreticileri olası bir yasal süreçte dokunulmazlık almıştı. Bugün görülecek davada taraf olan Rogert & Ulbrich isimli hukuk şirketi yaklaşık 250 kişi adına dava açılacağını belirtirken, Caesar-Preller isimli şirket ise 100 davaya bakacaklarını duyurdu. Almanya'nın yanı sıra İtalya'da da benzer davalar açıldığı kaydedildi.