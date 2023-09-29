Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Binnur Kaya'nın özel yaşamı gündemde. Kaya'nın evlilik durumu ve sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Binnur Kaya evli mi? Binnur Kaya sevgilisi kim? İşte detaylar...

Binnur Kaya evli mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın özel hayatı araştırılmaktadır. Binnur Kaya sevgilisi kim merak konusu oldu. Peki, Binnur Kaya evli mi? Binnur Kaya sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Ankara'da doğmuştur. Aslen Adanalıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosunda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası adlı komedi türündeki dizinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolüyle En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir