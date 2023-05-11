Binnur Günay kimdir? Binnur Günay mesleği, görevi ne?
Gündem Haberleri
Sosyal araştırma faaliyetleri ile öne çıkan Binnur Günay, vatandaşların takdirini topluyor ve hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Binnur Günay kimdir? Binnur Günay mesleği, görevi ne?
Binnur Günay, araştırmacı gazeteci kimliği gösterdiği faaliyetlerle adından söz ettiriyor. Peki, Binnur Günay kimdir? Binnur Günay mesleği, görevi ne?
BİNNUR GÜNAY KİMDİR?
Binnur Günay ilk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı.
İstanbul Üniversite'si Tarih bölümünde lisans eğitimi aldı.
Eğitim sektöründeyöneticilik ve halka ilişkiler uzmanlığı görevleri yerine getirdi.
Araştırmacı gazeteci kimliği ile sosyolojik, psikolojik siyasi içerikli araştırmayı ön plana çıkaran yazılar yazıyor.
Haberler.com - Gündem