Binnur Günay kimdir? Binnur Günay mesleği, görevi ne?

Sosyal araştırma faaliyetleri ile öne çıkan Binnur Günay, vatandaşların takdirini topluyor ve hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Binnur Günay kimdir? Binnur Günay mesleği, görevi ne?